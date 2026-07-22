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Царьград

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Психолог Рейнталь предостерегла о рисках длительного смеха для детей

Психолог Рейнталь предостерегла о рисках длительного смеха для детей

Психолог Галина Рейнталь предупреждает о вреде длительного смеха. Свыше минуты смеха может вызвать боль в лицевых мышцах и головокружение, особенно опасен он при щекотке у детей, у которых может не хватать воздуха и сил сказать "хватит".

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