Голубоглазый блондин жестоко пытал и убил жену и мать своих детей

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Так написано же, что его похоронили даже раньше убитой жены. И именно в связи с его смертью уголовное дело так и не возбудили. Хотя это очень странно, что не возбудили. Может, кто-то хотел смерти его жены и заставил его! Обязаны были возбудить дело.