Все события развернулись на живописном острове в Средиземном море. Со стороны семья казалась идеальной: любящий муж, заботливая жена, умный сын и красавица дочка.
Голубоглазый блондин жестоко пытал и убил жену и мать своих детей
Комментарии
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ШН
Шеин Никита
Голубоглазого блондина убрать из жизни! Где это произойдет, не важно! Главное, чтобы этот урод помнил свои последние минуты!
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1 м.
С 21
Так написано же, что его похоронили даже раньше убитой жены. И именно в связи с его смертью уголовное дело так и не возбудили. Хотя это очень странно, что не возбудили. Может, кто-то хотел смерти его жены и заставил его! Обязаны были возбудить дело.
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3 н.
Н
Наталья
Почему детей отдали родителям убийцы?! Они-то и перевернули всё с ног на голову для детей!
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3 н.
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