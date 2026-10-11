В Каракулино снесли аварийный дом в Больничном переулке

Каракулино. Удмуртия. В селе Каракулино снесли аварийный дом №3 в переулке Больничном. Об этом сообщил глава Каракулинского района Дмитрий Кочетов на своей странице «ВКонтакте».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Удмуртии подсчи...
- МыСпросилиЗаВас: ...
- Депутаты Госсовет...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым