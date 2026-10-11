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В Каракулино снесли аварийный дом в Больничном переулке

В Каракулино снесли аварийный дом в Больничном переулке

Каракулино. Удмуртия. В селе Каракулино снесли аварийный дом №3 в переулке Больничном. Об этом сообщил глава Каракулинского района Дмитрий Кочетов на своей странице «ВКонтакте».

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