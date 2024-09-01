Домашняя арахисовая паста с яблоками "универсальная"

Можно эту универсальную пасту: намазать на хлеб; смазать коржи тортика; добавить в кашу вместо масла и сахара; заготавливать на зиму, так как при оттаивании сохраняет вкус; просто есть ложками как десерт; заполнить тарталетки для праздничной подачи, посыпав орешками; зимой можно использовать яблочное пюре вместо запеченных яблок; готовить как с арахисом, так и с арахисовой пастой и т.