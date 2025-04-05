Уэйн Гретцки написал Александру Овечкину перед игрой

Анна Романова

Может быть, эти двое великие спортсмены, но страшные, как вурдалаки. Простите меня, люди. Как надо любить деньги, чтобы ложиться в постель с такими чудовищами. То-то же у жены Овечкина мутные глаза, без проблемка.