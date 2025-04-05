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Уэйн Гретцки написал Александру Овечкину перед игрой

Уэйн Гретцки написал Александру Овечкину перед игрой

Звездный форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями после исторического матча против «Чикаго», в котором он забросил свою 894-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, тем самым сравнявшись с легендарным канадцем Уэйном Гретцки по количеству голов.

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Комментарии
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Анна Романова
Может быть, эти двое великие спортсмены, но страшные, как вурдалаки. Простите меня, люди. Как надо любить деньги, чтобы ложиться в постель с такими чудовищами. То-то же у жены Овечкина мутные глаза, без проблемка.
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19 час.
Анна Романова
Проблеска
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19 час.
АР
Анна Романова
Кстати, почему такой талантливый хоккеист, как овечкий, не играет за Россию?
Ответить
19 час.
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