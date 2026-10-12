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Бывшего тренера сборной Ирландии приговорили к 15,5 годам тюрьмы за сексуальное насилие над спортсменками

Бывшего тренера сборной Ирландии приговорили к 15,5 годам тюрьмы за сексуальное насилие над спортсменками

Бывший наставник национальной команды Ирландии по плаванию Джордж Гибни получил 15 лет и шесть месяцев тюремного заключения по делу о сексуальном насилии над спортсменками .

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