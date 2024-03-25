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Царьград

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Дебош на борту: Рейс Москва - Стамбул экстренно сел в Волгограде

Дебош на борту: Рейс Москва - Стамбул экстренно сел в Волгограде

По данным источника, рейс выполнял самолёт компании "Аэрофлот".По данным инсайдера, самолёт "Аэрофлота", летевший из Москвы в Стамбул, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за неадекватного поведения пассажира.

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