Дебош на борту: Рейс Москва - Стамбул экстренно сел в Волгограде

По данным источника, рейс выполнял самолёт компании "Аэрофлот".По данным инсайдера, самолёт "Аэрофлота", летевший из Москвы в Стамбул, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за неадекватного поведения пассажира.
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