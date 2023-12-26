Сихарулидзе: Международный союз конькобежцев не разрешит иностранцам соревноваться в РФ

Ранее Европейский суд запретил ISU наказывать спортсменов за участие в российских соревнованиях. Европейский суд запретил ISU наказывать иностранцев за участие в российских соревнованиях, однако спортивная федерация всё равно «найдёт лазейку», чтобы запретить спортсменам выступать в РФ.