Путин назвал культуру духовным каркасом народа в трагические для страны моменты

Владимир Путин совершил свой первый региональный визит после победы на президентских выборах. В ходе встречи с работниками культуры в Торжке Тверской области глава государства обсудил важность роли культуры в переломные и трагические моменты для страны.
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