Какой ресторан выбрать: фестиваль моти, пельмени из фазана и булочки

Итальянская вечеринка в Kira x Tagliatella Caffe Южноафриканский сhef’s table во Fiorentini Булочки с приветом Сергею Рахманинову в Bolo Новый мультиформатный проект Omut by Cyclone Новый бар «Московский Monte Carlo Bar» Ресторан с видом на Красную площадь «Рубель» Музыкальные вечера в Motto Azabu Северное меню от нового шефа в Nordic Моти-мания в Chang 1.