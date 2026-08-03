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РБК СТИЛЬ

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Какой ресторан выбрать: фестиваль моти, пельмени из фазана и булочки

Какой ресторан выбрать: фестиваль моти, пельмени из фазана и булочки

Итальянская вечеринка в Kira x Tagliatella Caffe Южноафриканский сhef’s table во Fiorentini Булочки с приветом Сергею Рахманинову в Bolo Новый мультиформатный проект Omut by Cyclone Новый бар «Московский Monte Carlo Bar» Ресторан с видом на Красную площадь «Рубель» Музыкальные вечера в Motto Azabu Северное меню от нового шефа в Nordic Моти-мания в Chang 1.

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