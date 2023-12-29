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Закон, порядок, государство

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Полицейские и общественники Удмуртии поздравили воспитанников подшефного социально-реабилитационного центра с наступающими праздниками

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» начальник УМВД России по г. Ижевску полковник полиции Алексей Балобанов и член Общественного совета при УМВД России по г.

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