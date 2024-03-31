В МИД Финляндии не исключили возможность отправки военных на Украину

В Финляндии не исключают, что западные войска в будущем могут быть отправлены на помощь Киеву. Такое заявление сделала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в беседе с корреспондентом газеты Financial Times.
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