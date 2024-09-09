Работы известного театрального художника показывают в галерее на Верхней Масловке

Новая выставка открылась в галерее «Подворотня». Она посвящена творчеству Евгения Добровинского. Он много лет был главным художником театра «Эрмитаж», занимался шрифтами, плакатным дизайном и многим другим.
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