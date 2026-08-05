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Внук де Голля рассказал о желании европейцев переехать в Россию

Внук де Голля рассказал о желании европейцев переехать в Россию

Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль в интервью РИА Новости заявил, что в Европе растет число людей, желающих перебраться в Россию.

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