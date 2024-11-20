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Царьград

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ATACMS по Брянщине не били, но только пока: Зеленский рассказал о планах на дальнобойное оружие

ATACMS по Брянщине не били, но только пока: Зеленский рассказал о планах на дальнобойное оружие

Вооружённые силы Украины американскими ракетами ATACMS пока не били, но сделают это в будущем. Это чётко дал понять человек, называющий себя президентом Украины, - Владимир Зеленский.

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