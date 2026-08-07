Зола и мыло: как эффективно обработать растения от вредителей

Узнайте, как правильно приготовить зольно-мыльный раствор для защиты вашего сада от вредителей. Следуйте этим несложным шагам: приготовление смеси, обработки листьев и выбор правильного времени для процедуры.
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