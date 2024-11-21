Танцоры из Останкинского успешно выступили на танцевальной олимпиаде Москвы

Как сообщает паблик школы №122о, конкурсный сезон в самом разгаре, и наши воспитанницы студии современного эстрадного танца «Данс-кураж» продолжают радовать своими достижениями! На днях юные танцовщицы успешно выступили на ежегодной Московской танцевальной олимпиаде и Кубке Москвы «Авангард» Всероссийской танцевальной федерации ОРТО.