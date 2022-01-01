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Это легко может случиться: почему стоит посмотреть фильм «Не смотрите наверх»?

Новейший фильм Адама Маккея «Не смотрите наверх» (24 декабря он стал доступен пользователям стримингового сервиса Netflix) с Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Мерил Стрип, Тайлером Перри и Кейт Бланшетт в главных ролях рассказывает вымышленную историю про комету, которая должна уничтожить Землю через шесть месяцев — но может ли это действительно когда-либо произойти в реальности? «Если бы такие вещи происходили на регулярной основе в течение нашего промежутка времени, по сравнению с периодом, когда люди были на планете, ну, нас бы здесь не было», — объяснила доктор Эми Майнцер, астроном и советник по фильму.

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