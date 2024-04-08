Лавров показал США их место: в Вашингтоне занервничали – золото начало утекать из американских запасов

Сегодня 60K прочитали Америка стала до того обидчива, что просто диву даёшься: куда делся всемогущий гегемон, которого даже не волнует, чем там занимается всякая мелюзга, недостойная, так сказать, застегнуть ремешок на их сандалиях… И вдруг – приехали! Вашингтон разбушевался, стал метать громы и молнии, причём, казалось бы, совершенно на ровном месте, вот судите сами: просто Лавров едет с рабочим визитом в Пекин.