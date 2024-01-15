Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце

С 18 по 21 января в итальянском Антхольце пройдет шестой этап Кубка мира по биатлону. Кубок мира по биатлону-2023/24 6-й этап Антхольц, Италия Расписание трансляций 18 января, четверг Короткая индивидуальная гонка, мужчины 16:20 19 января, пятница Короткая индивидуальная гонка, женщины 15:40 20 января, суббота Сингл-микст 14:55 Смешанная эстафета 16:45 21 января, воскресенье Масс-старт, мужчины 14:30 Масс-старт, женщины 16:45 ПРИМЕЧАНИЕ: время начало гонок – московское, прямые трансляции – на Eurovision Sports и Okko.