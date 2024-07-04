Подаренные Путину олени освоились в вотчине Деда Мороза

Скриншот видео Два северных оленя, которых президенту России Владимиру Путину подарила ямальская семья, хорошо себя чувствуют в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге, сообщили в Telegram-канале зоосада.
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