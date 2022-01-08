МОЯ СТРАНА

5 841 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дану Фиолетово
    Все предсказания появляются после произошедшего и предсказывают от имени Ванги , ахтор может хватит пургу мести как П...Исследователи рас...
  • Alex Imen
    Нашим властям трудно назвать все своими именами. Хотя ВВП заметил, что капитализм пришел к концептуальному кризису.В Белом доме прок...
  • Дмитрий Гурин
    Немного ошибаетесь есть и Никарагуа и Венесуэла.NI: США могут пре...

Читатели Daily Express раскритиковали британский флот после инцидента с подлодкой ВМФ РФ

Читатели Daily Express раскритиковали британский флот после инцидента с подлодкой ВМФ РФ

Фото: - wikipedia.org  /  Brian Burnell / CC BY-SA 3.0 Читатели издания Daily Express высмеяли состояние ВМС Соединенного Королевства после того, как узнали, что британский фрегат столкнулся с российской подлодкой в Атлантическом океане в 2020 году.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх