Читатели Daily Express раскритиковали британский флот после инцидента с подлодкой ВМФ РФ

Фото: - wikipedia.org / Brian Burnell / CC BY-SA 3.0 Читатели издания Daily Express высмеяли состояние ВМС Соединенного Королевства после того, как узнали, что британский фрегат столкнулся с российской подлодкой в Атлантическом океане в 2020 году.
Фото: - wikipedia.org / Brian Burnell / CC BY-SA 3.0 Читатели издания Daily Express высмеяли состояние ВМС Соединенного Королевства после того, как узнали, что британский фрегат столкнулся с российской подлодкой в Атлантическом океане в 2020 году.
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