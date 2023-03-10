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Володин об отзыве законопроекта об иноагентах в Грузии: власти подчинились не воле народа, а Соединенным Штатам

Володин об отзыве законопроекта об иноагентах в Грузии: власти подчинились не воле народа, а Соединенным Штатам

Председатель нижней палаты парламента Российской Федерации Вячеслав Володин, комментируя отзыв законопроекта об иностранных агентах в Грузии, высказал точку зрения о том, что власти закавказский республики подчинились не воле народа, а США.

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