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«Русская проблема будет разрешена наступлением»

Наши оппоненты – ревнители "правдивой" истории – пытаются вслед за Гитлером и Геббельсом доказать, что нападение Германии на Советский Союз было ответом на агрессивные устремления СССР (из обращения фюрера, зачитанного Геббельсом 22 июня 1941 г.

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