«Русская проблема будет разрешена наступлением»

Наши оппоненты – ревнители "правдивой" истории – пытаются вслед за Гитлером и Геббельсом доказать, что нападение Германии на Советский Союз было ответом на агрессивные устремления СССР (из обращения фюрера, зачитанного Геббельсом 22 июня 1941 г.