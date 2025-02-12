Когда банки станут выдавать кредиты с периодом охлаждения, как снизятся ставки по вкладам. Обзор Банки.ру

Банки станут выдавать потребкредиты с периодом охлаждения с 1 сентября, сообщают «Ведомости». Получить деньги по кредиту или займу от 50 000 до 200 000 рублей можно будет только через 4 часа после заключения договора, а если сумма превышает этот порог, средства перечислят не ранее чем через 48 часов.