Жена сбежавшего из Украины спонсора днепропетровской синагоги громко хлопнула дверьми в МИД Украины

Неожиданное продолжение получил недавний скандал с якобы незаконным выездом из Украины 62-летнего днепропетровского миллиардера и одного из экс-совладельцев группы «Приват» Геннадия Боголюбова, о котором писал «ПолитНавигатор».
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