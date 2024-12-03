Автоинспекторы Кабардино-Балкарии приняли участие в благотворительном концерте посвященном Дню инвалида

Третье декабря — особый день, в этот день во всем мире отмечается Международный день инвалидов. Эта дата в календаре призвана напомнить всем о трудностях, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья, призвать всех людей быть восприимчивыми и отзывчивыми, а также вовлечь таких людей в жизнь общества - ещё один важный посыл этого ежегодного события.