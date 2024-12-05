В Якутии стартовало Третье международное триеннале современного искусства

В креативном кластере «Квартал труда» в Якутии открылось Третье международное триеннале современного искусства «Арктический хронотоп», передает пресс-служба Арктического государственного института культуры и искусств (АГИКИ).
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