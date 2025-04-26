В Тверской области обезвредили минометную мину

Вчера, 25 апреля, в районе поселка Гузятино Бологовского муниципального округа специалисты группы разминирования аварийно-спасательного отряда Тверской области выявили опасный объект, оставшийся со времён Второй мировой войны — минометный боеприпас калибра 82 мм.
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