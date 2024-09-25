Путин заявил, в каком случае Россия применит ядерное оружие

Применение ядерного оружия возможно в случае агрессии в отношении России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин РФ 25 сентября в ходе заседания постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.
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