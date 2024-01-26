В Татарстане число ипотечных сделок выросло почти на 60%

В 2023 году в Татарстане количество ипотечных сделок выросло на 58%. Согласно данным Росреестра Татарстана, объем ипотечных сделок на рынке недвижимости республики к концу 2023 года составил более 111,6 тыс.
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