В Челябинске осудили посредника, передававшего взятки ОПГ экс-советника мэра

Курчатовский райсуд Челябинска 15 июля вынес приговор Виктории Кочедыковой, обвиняемой в посредничестве при передаче взяток ОПГ, предполагаемым лидером которой является экс-советник мэра областного центра Петр Конарев.
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