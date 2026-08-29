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SUSANIN

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Более 75 тысяч кубометров лесоматериалов отправили из Удмуртии в этом году

Более 75 тысяч кубометров лесоматериалов отправили из Удмуртии в этом году

Ижевск. Удмуртия. Более 75 тысяч кубометров лесоматериалов хвойных пород отправили из Удмуртии с 1 января по 28 августа текущего года в разные регионы России.

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