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Татар-информ

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Семья участника СВО и многодетные врачи выступят на фестивале семей в Казани

Семья участника СВО и многодетные врачи выступят на фестивале семей в Казани

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Участниками фестиваля семей Татарстана «Семья и Родина едины!», который пройдет 5 сентября в казанском КЦ имени Ленина, станут 27 семей.

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