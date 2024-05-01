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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Дугин сказал главные слова русских Западу: Такер Карлсон взял интервью у "цитатника" Путина

Дугин сказал главные слова русских Западу: Такер Карлсон взял интервью у "цитатника" Путина

Реплика по поводу одной дискуссии вокруг одного интервью ДМИТРИЙ  ЕВСТАФЬЕВ Знаете, коллеги, нам не нужно, чтобы американцы нас полюбили (не полюбят) и даже, чтобы они нас поняли (не поймут).

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Комментарии
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S
Sobering
Совершенно верно. Особенно тогда, когда Дугин распотякивает о наркотиках.
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10 час.
алекс кузь
Аналитика проханова представляется содержательнее иных авторов. Американский парень неприятно удивил своей деревенской хваткой за темы повестки дня, которые  мучительны для элиты рф.
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9 час.
М
Мария
Почему-то Дугина изгнали из университета, где он работал. Почему?
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3 час.

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