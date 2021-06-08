Из лап мужа-изверга вырвали женщину уссурийские спасатели

Из лап мужа-изверга вырвали женщину уссурийские спасатели

Жертву домашнего насилия выручили уссурийские спасатели. Специалистам пришлось взломать дверь квартиры, чтобы передать избитую женщину врачам скорой помощи, сообщает ИА UssurMedia.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх