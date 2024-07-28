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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек 2Drots Марутсевич: «Премьер-Лига, Сербия, а я приезжаю и мне говорят, вот тебе премия – рубашка»

«Выиграли какой-то матч, подходит сын президента клуба и говорит: «Пацаны, зайдите в офис, раздадим премии».

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