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Царьград

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Путин анонсировал окружение и разгром 2000 противников в Харькове

Путин анонсировал окружение и разгром 2000 противников в Харькове

Российские силы пресекли попытку ВСУ разорвать окружение в Харьковской области. Контроль над рядом населенных пунктов позволяет отдалить линию боев от границы.

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