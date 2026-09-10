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Татар-информ

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Футбольный манеж в Тукаевском районе откроют в следующем году

Футбольный манеж в Тукаевском районе откроют в следующем году

Фото: пресс-служба Раиса РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с руководителями предприятий и учреждений, главами сельских поселений и активом Тукаевского района, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

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