Военкор Коц: состав российской делегации свидетельствует о серьезности намерений

Россия направила сильную переговорную группу для предстоящей встречи с Украиной в Стамбуле. Об этом заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале, отметив, что такой состав делегации свидетельствует о серьезности намерений.
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