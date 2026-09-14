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«Динамо» Москва выиграло 3-й матч подряд – 2:0 с «Северсталью». Подъяпольский отразил 27 бросков, Сикьюра и Пыленков набрали по 2 очка

« Динамо » обыграло « Северсталь » (2:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Эта победа стала для команды тренера  Леонида Тамбиева 3-й подряд.

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