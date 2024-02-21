Более 2,75 млн человек подали заявки на участие в онлайн-голосовании

Известия/АННА СЕЛИНА Свыше двух миллионов 750 тысяч человек подали заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах президента России, сообщила 21 февраля председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
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