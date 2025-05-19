Чиновницу Шевцову уволили после угроз ее дочери отправить людей на СВО

Юлия Шевцова освобождена от должности главы Нюксенского округа Вологодской области. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем телеграм-канале, указав на «ценностную несовместимость» между произошедшим и принципами работы команды областного правительства.
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