Чиновницу Шевцову уволили после угроз ее дочери отправить людей на СВО

АГ

Александр Гуреев

Только один руководитель среагировал адекватно. Спасибо ему. А о чём думают в руководстве по поводу раздачи квартир мигрантам?? Ждут войны гражданской? Очередной. В нашей жизни повторяются периоды вседозволенности элиты к рабам на Руси.