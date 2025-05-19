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Чиновницу Шевцову уволили после угроз ее дочери отправить людей на СВО

Чиновницу Шевцову уволили после угроз ее дочери отправить людей на СВО

Юлия Шевцова освобождена от должности главы Нюксенского округа Вологодской области. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем телеграм-канале, указав на «ценностную несовместимость» между произошедшим и принципами работы команды областного правительства.

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Комментарии
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АГ
Александр Гуреев
Только один руководитель среагировал адекватно. Спасибо ему. А о чём думают в руководстве по поводу раздачи квартир мигрантам?? Ждут войны гражданской? Очередной. В нашей жизни повторяются периоды вседозволенности элиты к рабам на Руси.
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