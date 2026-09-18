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Царьград

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«Полетело несколько скорых»: подполье сообщило о мощном ударе по ТЦК в Николаеве

«Полетело несколько скорых»: подполье сообщило о мощном ударе по ТЦК в Николаеве

ВС России поразили ТЦК в Николаеве и железнодорожный узел в Днепропетровской области.Утром российские военные нанесли удар по зданию территориального центра комплектования в Николаеве.

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