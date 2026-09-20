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Елена Валюшкина — о роли в «Куколке», творческом взлёте после «Формулы любви», браке с Яцко и выборе детей

Елена Валюшкина — о роли в «Куколке», творческом взлёте после «Формулы любви», браке с Яцко и выборе детей

Заслуженная артистка России Елена Валюшкина, прославившаяся на всю страну после роли Марии в знаменитой «Формуле любви», продолжает активно сниматься в кино и выходить на театральную сцену.

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