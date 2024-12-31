АНГЕЛ АНГЕЛ

Ес кда больше должно волновать, то что они взрастили террористов, УПА, бандеровцев и т.д. Которые придут к ним и это будет их главная боль и средств на борьбу с ними они затратят больше, чем на поддержку режима Зе. К ним придут дьяволы, которые будут уничтожать, все и всех, от мала до велика. Они знают вкус крови, насилия и т.д., это звери загнанные в угол, вкусившие кровь и выжить они могут только террором, убийствами, насилием, грабежами и т.д. Так что сами себе создали не проблему, а открыли ящик пандоры и они вам устроят армагеддон...