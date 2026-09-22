В Химках начали тестовые топки перед отопительным сезоном

В городском округе Химки перед началом отопительного сезона коммунальные службы запустили тестовые топки в Старых и Новых Химках, Левобережном и Сходне, проверяя давление, температуру и герметичность теплосетей после ремонта 20,5 километра трубопроводов.
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