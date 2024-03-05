Алтайский главврач рассказал, как госпитализировали 400-килограммовую женщину

Медики порой сталкиваются с больными, имеющими избыточную массу тела В Бийске самым крупным пациентом, обратившимся за помощью к медикам, стала женщина весом 400 килограммов, рассказал в Telegram-канале медучреждения главный врач местной ССМП Алексей Карнаухов.
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