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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Алтайский главврач рассказал, как госпитализировали 400-килограммовую женщину

Алтайский главврач рассказал, как госпитализировали 400-килограммовую женщину

Медики порой сталкиваются с больными, имеющими избыточную массу тела В Бийске самым крупным пациентом, обратившимся за помощью к медикам, стала женщина весом 400 килограммов, рассказал в Telegram-канале медучреждения главный врач местной ССМП Алексей Карнаухов.

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