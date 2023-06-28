Минпромторг предложил запретить госбольницам закупки импортных аппаратов ИВЛ

Отечественные компании могут произвести больше медицинского оборудования, чем сейчас у них закупают. По этой причине Минпромторг предложил запретить госзакупки импортных аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц, сообщил «Коммерсант».
Отечественные компании могут произвести больше медицинского оборудования, чем сейчас у них закупают. По этой причине Минпромторг предложил запретить госзакупки импортных аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц, сообщил «Коммерсант».
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