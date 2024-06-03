Володин назвал приоритет Парламентской ассамблеи ОДКБ

Формирование единого правового пространства безопасности — приоритет Парламентской ассамблеи ОДКБ. Об этом спикер Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин сказал 3 июня на заседании Совета ПА ОДКБ в Алматы.
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